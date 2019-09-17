Видео: владивостокцы не могут попасть домой из центра

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Жители острова Рейнеке, которые по праву считаются жителями Первомайского района Владивостока, не могут попасть в центральную часть города, сообщает DEITA.RU. Островитяне уже не знаю, куда обращаться, чтобы им вернули фактически единственное транспортное средство — связующее звено катамаран «Москва».

По словам местных жителей, обращение которых к городским властям опубликовал паблик «Экипажи ДПС» звучит следующим образом: «С 16 сентября на остров Рейнеке не ходит катамаран Москва. Убрали понтонный пирс, а стационарный пирс, который был, находится в аварийном состоянии. На острове прописаны 40 человек и больше 100 человек имеют временную регистрацию, — рассказывает мужчина. — Пишу в краевую администрацию, вообще, никто не читает. С городской администрацией то же самое, ответов на письма нет».

Отмечается, что сейчас на остров ходит «Влад-Регул», судно на воздушной подушке вместимостью 7 человек. Однако, как утверждают местные жители, проблемы данное судно не решает. Островитянам и дачникам острова придётся добираться на Рейнеке через Попова на частных лодках.

«И это если еще повезет», — сетуют на острове и добавляют, что на остров Попова катамаран «Москва» приходит в восемь часов вечера, и это уже темно, а потом на остров Рейнеке на лодках. «Так уже продолжается второй год. Что нам делать и к кому обращаться — не знаем», — рассказывают люди.

Екатерина Брязгунова


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