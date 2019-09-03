Участок дороги по направлению в село Перевозная Хасанского района провалился, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus во вторник, 3 сентября.

Судя по кадрам, белый внедорожник двигался по трассе и улетел в обрыв, который образовался прямо на проезжей части. Глубина обрыва существенная — из ямы торчит только рейлинг на пятой двери джипа.

Информации о пострадавших не поступало.

Местные жители уверяют, что на данном участке дороги нет «ни одного знака, что проезда нет, ни одного». «Ни заграждений, ни знаков. У кого на балансе эта дорога?», — подтверждают другие.

Тут же пользователи соцсетей не исключают вариант, что дорожники или местные власти могут с уверенностью заявить, что «Крузак дорогу сломал».

Екатерина Брязгунова