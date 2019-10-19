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Видео: водитель фуры чуть не смял легковушку

большегруз, фура, авто

Водитель большегруза нарушил все возможные правила, сообщает DEITA.RU.

В пятницу днем в центре Владивостока чуть не произошло жуткое ДТП. Малолитражка ехала в потоке по Океанскому проспекту под Некрасовским путепроводом в сторону Первой речки. С путепровода выезжала огромная фура, которая решила влезть в соседний ряд.

На кадрах видно, как водитель фуры внаглую влезает перед машиной и начинает резкими рывками выдавливать ее в левую полосу. Еще немного – и серьезного ДТП было бы не избежать.

Стоит отметить, что водитель фуры нарушил сразу два правила: он двигался по Некрасовскому путепроводу, что запрещено знаками. Кроме того, на съезде с моста он должен был пропустить все машины, двигавшиеся по Океанскому проспекту – знак гласит, что главная дорога у Океанского проспекта.

Пользователи соцсетей надеются, что ГИБДД города найдет водителя, который нарушает столько правил одновременно и создает аварийные ситуации, и серьезно накажет.

Елена Миронова

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