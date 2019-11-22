Видео: водители берут штурмом наркодиспансеры

В последний день, когда справки для водителей стоят дешево, водители создали ажиотаж в медучреждениях, сообщает DEITA.RU.



Четверг, 21 ноября, официально стал последним днем, когда справки для автомобильных прав можно было получить по старым правилам: быстро и дешево. Уже с 22 ноября вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому каждый кандидат в водители и водитель, меняющий права, должен будет сдать два анализа в наркодиспансере – на наркотики и алкоголь в организме.

Соответственно, само получение справки от нарколога подорожает в разы: с условной тысячи рублей до 5-7 тысяч. Конечная цена зависит от региона.

В последний день, когда справки были доступными, россияне буквально брали штурмом наркодиспансеры. Например, в Краснодаре очереди не видно конца и края.

Минздрав, решив, что такие нововведения не должны вызывать панику и давку в очередях, отменил приказ. Правила будут менять позже - когда решат, что делать с ценами.

Елена Миронова