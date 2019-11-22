Новости
Видео: водители берут штурмом наркодиспансеры
22 Ноябрь 2019, 01:15
Смартфоны и телевизоры подорожают – закон принят
22 Ноябрь 2019, 00:30
Дадут ли пенсию за службу в армии, сказали в ПФР
21 Ноябрь 2019, 23:45
ГИБДД планирует революцию в дорожном движении
21 Ноябрь 2019, 23:15
«Подозреваемых нет»: на «Восточном» деньги воруют призраки
21 Ноябрь 2019, 22:45
Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права
21 Ноябрь 2019, 22:05
Медведев пообещал бонус российским семьям
21 Ноябрь 2019, 21:45
Скоростной режим на федеральных трассах изменится
21 Ноябрь 2019, 21:15
Видео: водители берут штурмом наркодиспансеры
В последний день, когда справки для водителей стоят дешево,
водители создали ажиотаж в медучреждениях, сообщает DEITA.RU.
Четверг, 21 ноября, официально стал последним днем, когда справки для автомобильных прав можно было получить по старым правилам: быстро и дешево. Уже с 22 ноября вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому каждый кандидат в водители и водитель, меняющий права, должен будет сдать два анализа в наркодиспансере – на наркотики и алкоголь в организме.
Соответственно, само получение справки от нарколога подорожает в разы: с условной тысячи рублей до 5-7 тысяч. Конечная цена зависит от региона.
В последний день, когда справки были доступными, россияне буквально брали штурмом наркодиспансеры. Например, в Краснодаре очереди не видно конца и края.
Минздрав, решив, что такие нововведения не должны вызывать панику и давку в очередях, отменил приказ. Правила будут менять позже - когда решат, что делать с ценами.
Елена Миронова