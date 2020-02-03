telegr wh call

Новости

ГИБДД заявила о массовых нарушениях в Приморье

3 Февраль 2020, 15:00

Мужчина яростно отпинал припаркованное на тротуаре авто – видео

3 Февраль 2020, 14:40

Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети

3 Февраль 2020, 14:13

Активисты Находки учатся спасать жизни

3 Февраль 2020, 14:09

Мороженое с бактериями выпускали в Приморье

3 Февраль 2020, 14:00

Выдержка из школьного учебника разозлила россиян

3 Февраль 2020, 13:40

Роспотребнадзор усмотрел «общие корни» у жалоб на угольную пыль в Приморье

3 Февраль 2020, 13:20

«Угроза паралитического газа»: Школы Хабаровска и ЕАО эвакуируют

3 Февраль 2020, 12:55

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети

горит

В МЧС рассказали, что вызова на территорию завода не поступало

На строительной площадке ССК «Звезда» в приморском городе Большой Камень произошло возгорание, соответствующее видео очевидцы прислали в редакцию DEITA.RU

Публикация появилась в паблике dpskontrol125rus. На видео и фото, что прислали в редакцию жители Большого Камня и работники завода, виден густой черный дым, валящий из металлических конструкций на стройплощадке «Звезды». 

«Дымом и гарью пахнет на весь старый завод», - рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Однако, судя по всему, паника напрасна, масштабы возгорания небольшие, ведь МЧС никто не вызывал.

«К нам с такой информацией пока никто не общался, на подобный  вызов в Большой Камень никто не выезжал сегодня», - отметил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

По информации агентства, возгорание произошло на площадке, где работают китайские подрядчики ССК.

Обновление на 14.30 - Очевидцы продолжают слать фото и видео с места ЧП на стройке завода «Звезда». Судя по кадрам, площадь возгорания увеличилась, и довольно значительно. 

Обновление на 14.45 «Возгорание временного строительного тентового сооружения на площади 5 квадратных метров ликвидировано в течение 15 минут силами работников предприятия . Пострадавших нет», - отметил представитель завода «Звезда». 

Читайте также:

Строящийся торговый центр загорелся в Приморье

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

СКР заинтересовался пожаром в доме многодетной семьи

Александра Маслова

Популярное

Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей

«Если я заражен, хочу извиниться»: несчастный китаец показал российское здравоохранение

Понятие опьянения изменила ГИБДД

Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...