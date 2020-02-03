Новости
ГИБДД заявила о массовых нарушениях в Приморье
3 Февраль 2020, 15:00
Мужчина яростно отпинал припаркованное на тротуаре авто – видео
3 Февраль 2020, 14:40
Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети
3 Февраль 2020, 14:13
Активисты Находки учатся спасать жизни
3 Февраль 2020, 14:09
Мороженое с бактериями выпускали в Приморье
3 Февраль 2020, 14:00
Выдержка из школьного учебника разозлила россиян
3 Февраль 2020, 13:40
Роспотребнадзор усмотрел «общие корни» у жалоб на угольную пыль в Приморье
3 Февраль 2020, 13:20
«Угроза паралитического газа»: Школы Хабаровска и ЕАО эвакуируют
3 Февраль 2020, 12:55
Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети
В МЧС рассказали, что вызова на территорию завода не поступало
На строительной площадке ССК «Звезда» в приморском городе Большой Камень произошло возгорание, соответствующее видео очевидцы прислали в редакцию DEITA.RU
Публикация появилась в паблике dpskontrol125rus. На видео и фото, что прислали в редакцию жители Большого Камня и работники завода, виден густой черный дым, валящий из металлических конструкций на стройплощадке «Звезды».
«Дымом и гарью пахнет на весь старый завод», - рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Однако, судя по всему, паника напрасна, масштабы возгорания небольшие, ведь МЧС никто не вызывал.
«К нам с такой информацией пока никто не общался, на подобный вызов в Большой Камень никто не выезжал сегодня», - отметил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
По информации агентства, возгорание произошло на площадке, где работают китайские подрядчики ССК.
Обновление на 14.30 - Очевидцы продолжают слать фото и видео с места ЧП на стройке завода «Звезда». Судя по кадрам, площадь возгорания увеличилась, и довольно значительно.
Обновление на 14.45 «Возгорание временного строительного тентового сооружения на площади 5 квадратных метров ликвидировано в течение 15 минут силами работников предприятия . Пострадавших нет», - отметил представитель завода «Звезда».