Видео встречи председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына взрывает китайские социальные сети, сообщает DEITA.RU со ссылкой на собственный источник в Поднебесной.

По имеющейся информации, видео набрало свыше 225 тысяч лайков. В топ всех поисковиков оно вошло всего лишь за 37 минут. По мнению экспертов, к утру оно наберет свыше полмиллиона лайков, что станет отличным результатом.

Напомним, что в четверг, 20 июня, Си Цзиньпин посетил Северную Корею с первым за 14 лет визитом. Ким Чен Ын радушно принял иностранного коллегу. Ожидается, что данная встреча выведет отношения Китая и Северной Кореи на новый уровень.

Ранее прошла информация о том, что видео встречи президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является одним из самых популярных в Китае. Однако обогнать по количеству просмотров видео «мальчик-колокольчик» так и не получилось.

Екатерина Брязгунова



