Проезда через реку Лабога в районе Смоляниново на трассе Артем — Находка уходит под воду в среду, 14 августа, сообщает DEITA.RU.

По словам местных жителей, еще в шесть часов утра до дороги оставался метр, а в 8 часов 30 минут по местному времени — около десяти сантиметров. Вода пребывает с невероятной скоростью.

Желающим отправиться в Находку или во Владивосток рекомендуется уже сейчас выбирать путь через Партизанск, чтобы не оказаться отрезанными высокой водой.

Екатерина Брязгунова