Пассажиры рейса Шереметьево — Владивосток в четверг, 29 августа, когда самолет заходил на посадку сняли эпичное видео затопленного Приморья, сообщает DEITA.RU. Кадры в редакцию прислали местные жители.

Судя по кадрам, многие приморские территории ушли под воду. Русла местных рек вышли из берегов и разлились, уводя под воду урожай, который должен был кормить приморцев.

Напомним, спасатели передают, что дождливые дни в Приморском крае еще не закончились Сильные и очень сильные осадки ожидаются и в четверг, и в пятницу. Также возможно усиление ветра до восемнадцати метров в секунду.

Екатерина Брязгунова