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Видео: серьезная авария блокировала въезд в столицу
26 Сентябрь 2019, 12:16
Жесткая авария произошла на подъездах к Владивостоку в четверг, 26 сентября, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии в редакцию представили читатели.
По имеющейся информации, авария случилась в районе 224-го дома по улице Маковского, неподалеку от станции Океанской. Участниками ДТП стал порожний длинномер. Судя по кадрам, кабина тягача практически превратилась в груду металла от мощного удара.
По словам очевидцев, водитель большегруза жив. «С ним все в порядке», — пишут в социальных сетях. Несмотря на такие радостные вести, публикуемые в Instagram, на месте аварии работают медики.
В результате аварии блокировано движение в сторону дальневосточной столицы. От станции Спутник образовалась трехкилометровая пробка. Средняя скорость движения в заторе — 3 километра в час.
Екатерина Брязгунова