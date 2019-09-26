Видео: серьезная авария блокировала въезд в столицу

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Жесткая авария произошла на подъездах к Владивостоку в четверг, 26 сентября, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии в редакцию представили читатели.

По имеющейся информации, авария случилась в районе 224-го дома по улице Маковского, неподалеку от станции Океанской. Участниками ДТП стал порожний длинномер. Судя по кадрам, кабина тягача практически превратилась в груду металла от мощного удара.

По словам очевидцев, водитель большегруза жив. «С ним все в порядке», — пишут в социальных сетях. Несмотря на такие радостные вести, публикуемые в Instagram, на месте аварии работают медики.

В результате аварии блокировано движение в сторону дальневосточной столицы. От станции Спутник образовалась трехкилометровая пробка. Средняя скорость движения в заторе — 3 километра в час.

Екатерина Брязгунова


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