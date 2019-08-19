19 Август 2019, 16:00
Видео: жилой дом пылает в столице
Источник изображения: DEITA.RU
Владивостокские бараки продолжают пылать, сообщает DEITA.RU.
Пожар вспыхнул в многоквартирном деревянном доме на улице Героев Хасана в понедельник, 19 августа. По словам очевидцев, горят дома по номеру 30 и 32. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.
Стоит отметить, что данные дома горят уже не первый раз. Местные жители утверждают, что дома поджигают специально, так как рядом ведется строительство многоквартирных высотных домов.
Екатерина Брязгунова
Видео: DEITA.RU
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