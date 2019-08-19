Владивостокские бараки продолжают пылать, сообщает DEITA.RU.

Пожар вспыхнул в многоквартирном деревянном доме на улице Героев Хасана в понедельник, 19 августа. По словам очевидцев, горят дома по номеру 30 и 32. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.

Стоит отметить, что данные дома горят уже не первый раз. Местные жители утверждают, что дома поджигают специально, так как рядом ведется строительство многоквартирных высотных домов.

Екатерина Брязгунова