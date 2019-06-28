Оторвавшиеся листы облицовки на парапете крыши представляют реальную угрозу жителям Владивостока, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик dps_controlnews.

По словам местных жителей, неприятный инцидент произошел в 51-м доме по улице Луговой. «С таким грохотом точно не проспишь, а некоторые и заснуть не могут», — уверяют жильцы дома.

Как отметили свидетели, при ветре грохот стоит неимоверный по всей округе.

Добавим, что подобные ситуации неоднократно происходили в России. При этом не всегда они заканчиваются благополучно. Так, из-за сильного ветра во Владивостоке на автомобиль упало стекло и уничтожило автомобиль. В момент происшествия в салоне никого не было, что и спасло жизнь владельца авто.

Екатерина Брязгунова