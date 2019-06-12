Змеи замечены неподалеку от въезда в приморский город Дальнегорск, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика dalnegorsk_online.

С приходом тепла многие ползучие гады предпочитают греться на солнышке. Целый клубок змей попал в объектив подписчика популярного дальнегорского паблика.

Змеи оккупировали мост неподалеку от стелы на въезде в Дальнегорск. Как утверждают подписчики паблика, этих безобидных полозов можно встретить в этом месте ежегодно. Тем более, что у них сейчас брачный период.

Накануне змей заметили и во Владивостоке. По словам местных жителей две змеи заползли в подвал дома № 8 по улице Сельской. «Может от кого жена с тещей сбежали», — шутят очевидцы и тут же просят быть бдительными.

Дмитрий Санников