Российская певица Вика Цыганова планирует принять участвие в выборах в Государственную Думу, сообщает DEITA.RU.

Публично о намерении получить депутатский мандат Вика Цыганова объявила после концерта в честь Дня России, прошедшего в Луганске. Свою кандидатуру она планирует выставить на избирательном округе Комсомольска-на-Амуре.

На выборах в Государственную Думу в 2016 году эта территория была одним из «согласованных» округов: победу одержал выдвинутый ЛДПР Сергей Фургал. «Согласованным» округ называется потому, что победа какого-либо кандидата от системной оппозиции в нем планировалась заранее: «Единая Россия» не выставляла ни одного кандидата.

В сентябре 2018 года Сергей Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, и его мандат в Государственной Думе стал вакантным.

«Дальневосточники обладают очень сильным характером. Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое очень непростое решение для себя. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», - заявила Цыганова.

Певица родилась в Хабаровске, училась во Владивостоке в Дальневосточном институте искусств, работала в Еврейском камерном музыкальном театре и Молодежном музыкальном театре Магаданской филармонии. То есть отношение к Дальнему Востоку до начала большой сольной карьеры имеет.

Дмитрий Санников