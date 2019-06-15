Хабаровская региональная партийная конференция «Единой России» выдвинула в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Вику Цыганову, сообщает DEITA.RU.

По сообщению ТГ-каналов, хабаровские единороссы отдали предпочтение певице, выбрав ее из трех кандидатов. Публично о намерении получить депутатский мандат Вика Цыганова объявила 12 июня после концерта в честь Дня России, прошедшего в Луганске.

Певица родилась в Хабаровске, училась во Владивостоке в Дальневосточном институте искусств, работала в Еврейском камерном музыкальном театре и Молодежном музыкальном театре Магаданской филармонии.

То есть отношение к Дальнему Востоку до начала большой сольной карьеры Цыганова имеет. Другое дело, что был в ее жизни период, когда она не появлялась в родных краях даже с концертами 15 лет.





Накануне в эфире Первого канала Иван Ургант высмеял желание Вики Цыгановой. Как заявил популярный телеведущий, он догадывается о будущем слогане кандидата в депутаты: «Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!»

Дмитрий Санников