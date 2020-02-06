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Виктор Фисенко покинет должность министра здравоохранения Приморья
Департамент, а затем министерство здравоохранения Приморского края Виктор Сергеевич возглавляет чуть более года
В четверг 6 февраля стало известно об уходе Виктора Фисенко с должности министра здравоохранения Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.
В пресс-службе Минздрава Приморья на вопрос об уходе Виктора Фисенко ответили лаконично: «Да, он покидает Приморье по причине смены места жительства».
Виктор Фисенко возглавил тогда ещё департамент здравоохранения Приморья в конце января 2019 года. В регион чиновника направили из Москвы, где он осуществлял контроль за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора.
Как пишет telegram-канал «Право руля!», судя по слухам, Виктора Фисенко ожидает повышение в Москве, вероятно в федеральном Минздраве.
В пресс-службе регионального Минздрава вопрос о дальнейшей карьере Виктора Сергеевича оставили без ответа, пообещав, однако, что поделятся информацией, как только это станет известно.
Тем временем работы для регионального Минздрава хватает – в Приморье оказывают активное противодействие коронавирусу, который распространился на территории Китая. Согласно информации портала правительства Приморья, порядка двух тысяч человек прибыли в Приморье за сутки. Из низ чуть менее трехсот – из Китая. Все лица проходят санитарно-карантинный контроль. Приморский Роспотребнадзор сообщает о трёх лицах с подозрением на коронавирус. Граждане были обследованы на предмет коронавирусной инфекции, подозрения не подтвердились.
Софья Корф