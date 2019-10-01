«Вилы точат» — заявление Матвиенко о пенсиях возмутило россиян

Заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко о том, что у россиян, настолько низкие доходы, что они не способны самостоятельно накопить на пенсию, возмутило граждан до глубины души. Об этом они рассказали в социальных сетях, делясь новым заявлением известного 70-летнего спикера.

Напомним, Матвиенко заявила, что низкие доходы россиян не позволяют отчислять на будущую пенсию. При этом постоянные новшества в данной области настолько запутали россиян, что они не способны осознать механизмы, по которым формируются будущие доходы во время заслуженного отдыха.

Значительная часть граждан обрадовалось подобной риторики со стороны властей. «Гениально», «Наконец-то дошло», — пишут люди. Однако оппоненты тут же поспешили развеять их надежды: «Да не дошло, и не прозрела! Народ в нищете живет! Если раньше могли хоть копейку положить в Сбербанк, то сейчас ноль и предприниматели почти все закрываются! От кого они будут кормиться???», «А она только узнала, что ли? Ах, какой казус. Власти узнали, что народ нищий, и народ от такой жизни вилы точит».

Также граждане отметили, что совершенно не ясно, зачем работодатели отчисляют по 13 процентов. «Очень интересно, а можно те 13 процентов, которые мы платим с зарплат, перечислить их в фонд накопления моей пенсии? Откладывать просто неоткуда», — спрашивают люди, а более компетентные граждане тут же отвечают, что от работодателя нужно требовать другие отчисления. «Тогда уж просите те выплаты, которые ваш работодатель платит с вашей же зарплаты в фонд социального страхования, медицинский и пенсионные фонды», — пишут они.

Риторика в много сотен комментариев закончилась банальным выходом из положения, которое, судя по всему, в современной России не возможно. «МРОТ поднимите до 30 тысяч, всё само собой наладится. А не 11 как сейчас. Отсюда и недоплаты», — уверены россияне.

Екатерина Брязгунова