Роскачество предлагает отнести вино к разряду сельскохозяйственной продукции и регулироваться соответственно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Замглавы ведомства Илья Лоевский добавил, что сотрудники уже идут переговоры об изменениях с Росалкогольрегулированием и ФАС.

Он добавил, что в мировой практике вино приравнивается к сельскохозяйственным продуктам, несмотря на то, что это алкоголь. России пора присоединиться к общим нормативам в данном вопросе и дать вину преференции, включая рекламу.

Замглавы Роскачества заодно заметил, что вино, как и любую другую продукцию российского производства, стоит продвигать с помощью рекламы.

Анастасия Туркова

