Прирост потребительских цен без сезонности в июле вырос на одну десятую процентного пункта: до 0,2%. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Центробанк. Ведомство назвало причиной инфляции рост цен на плодовоовощные после июньского падания цен.

Нужно учитывать поправку на сезонность: в июне рост цен был замедленным и снижался на 0,3%, а сейчас он ускорился, передают в ЦБ. Прохладная погода заставила стоимость продуктов расти на 0,8%.

Именно поэтому стали дороже помидоры, огурцы и «борщевой набор».

А вот непродовольственные товары дорожают без учета сезонности, добавляет регулятор. Пока что цены держатся на июньском уровне, но вскоре они могут подняться на 0,3%.

По прогнозам, к началу 2020 года уровень годовой инфляции составит четыре процента.

Анастасия Туркова