Виноваты овощи и фрукты: названа причина инфляции в июле
Прирост потребительских цен без сезонности в июле вырос на одну десятую процентного пункта: до 0,2%. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Центробанк. Ведомство назвало причиной инфляции рост цен на плодовоовощные после июньского падания цен.
Нужно учитывать поправку на сезонность: в июне рост цен был замедленным и снижался на 0,3%, а сейчас он ускорился, передают в ЦБ. Прохладная погода заставила стоимость продуктов расти на 0,8%.
Именно поэтому стали дороже помидоры, огурцы и «борщевой набор».
А вот непродовольственные товары дорожают без учета сезонности, добавляет регулятор. Пока что цены держатся на июньском уровне, но вскоре они могут подняться на 0,3%.
По прогнозам, к началу 2020 года уровень годовой инфляции составит четыре процента.
Анастасия Туркова