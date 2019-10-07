Виновники ДТП смогут получать выплаты по ОСАГО

Центральный банк уже подготовил требования, сообщает DEITA.RU.



Действующие в России требования к ОСАГО позволяют делать выплаты только пострадавшей стороне. В то время, как виновник ДТП должен искать средства на восстановление своего здоровья и авто самостоятельно. Как пишет «Российская газета», 7 октября в силу вступают требования к ОСАГО, подготовленные Центральным Банком РФ.

Сообщается, что в скором времени во время оформления ОСАГО владельцы авто смогут застраховаться от несчастных случаев. При ДТП такие страховки гарантируют выплаты даже если водитель стал виновником аварии.

По данным издания, страховая сумма должна начинаться от 500 тысяч рублей. Получить деньги можно будет только при получении вреда здоровью. Сумма выплат будет рассчитываться по тяжести для здоровья – сильнее травмы – больше выплата. О стоимости такого дополнения к ОСАГО пока не сообщается.

Елена Миронова