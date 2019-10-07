Новости
Вот чего нельзя делать, чтобы не убить «дворники»
8 Октябрь 2019, 02:00
Названы ответы инспектору, который заставляет дуть в трубочку
8 Октябрь 2019, 01:15
Две бабушки отдали мошенникам 9 млн рублей
8 Октябрь 2019, 00:30
Отобранные у пенсионеров деньги правительству не нужны
7 Октябрь 2019, 23:45
Авиакомпаниям дадут еще денег
7 Октябрь 2019, 23:15
Лучшие специалисты обеспечили безопасность ВЭФ
7 Октябрь 2019, 22:59
Правительство Медведева не оставит курильщикам шансов
7 Октябрь 2019, 22:45
Орешкин бьет тревогу: кредитный пузырь взорвется через год
7 Октябрь 2019, 22:15
Виновники ДТП смогут получать выплаты по ОСАГО
Центральный банк уже подготовил требования, сообщает
DEITA.RU.
Действующие в России требования к ОСАГО позволяют делать выплаты только пострадавшей стороне. В то время, как виновник ДТП должен искать средства на восстановление своего здоровья и авто самостоятельно. Как пишет «Российская газета», 7 октября в силу вступают требования к ОСАГО, подготовленные Центральным Банком РФ.
Сообщается, что в скором времени во время оформления ОСАГО владельцы авто смогут застраховаться от несчастных случаев. При ДТП такие страховки гарантируют выплаты даже если водитель стал виновником аварии.
По данным издания, страховая сумма должна начинаться от 500 тысяч рублей. Получить деньги можно будет только при получении вреда здоровью. Сумма выплат будет рассчитываться по тяжести для здоровья – сильнее травмы – больше выплата. О стоимости такого дополнения к ОСАГО пока не сообщается.
Елена Миронова