Депутат Верховной рады не назвал имен, но признал, что телефонным терроризмом занимаются украинцы, сообщает DEITA.RU.

В эфире телеканале «112 Украина» депутат Верховной рады Антон Геращенко признал, что граждане Украины делают ложные сообщения о якобы заминированных объектах в России. Эти незаконные действия депутат назвал следствием «противостояния» с Россией и способом «развлечения» украинцев.

Во Владивостоке, как и во многих городах страны, с невеселой регулярностью проводятся эвакуации из торговых центров и административных зданий из-за сообщений о якобы минировании. На всех объектах отрабатывают правоохранительные органы, но никаких следов взрывных устройств не находят.

Дмитрий Санников