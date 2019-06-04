Кортежи пытались вытеснить друг друга до последнего, сообщает DEITA.RU.



В центре Москвы поздно вечером 3 июня произошла зрелищная авария. На Кутузовском мосту столкнулись машины из кортежей сразу двух VIP-чиновников.

Как пишет телеграм-канал Baza, в элитном ДТП пострадали машины ФСО, МВД и три гражданские иномарки. В больнице два человека. По данным очевидцев этой аварии, к столкновению привело упрямство водителей машин из кортежей: фсо-шники и полицейские неслись по одной выделенной полосе навстречу друг другу. Уступать дорогу никто не собирался.





Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что в Госдуме приняли ужесточение наказания за «пьяные» ДТП. Если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, то наказание ужесточается, и будет составлять от трех до семи лет лишения свободы, против нынешних - до четырех лет.

Елена Миронова