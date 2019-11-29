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Вирус для Android научили самостоятельно переводить деньги мошенникам

банк

Под угрозой каждый пользователь смартфонов на этой операционной системе, сообщает DEITA.RU.

В этом году хакеры, специализирующиеся на воровстве денег у простых граждан, шагнули далеко вперед. Они научили вирус самостоятельно проникать в приложение банков на смартфонах и переводить деньги на нужные счета.

Как пишет РБК, под угрозой только пользователи Android. Вирус, который раньше умел только предлагать поддельную форму для ввода пароля и перехватывать смс с кодами, теперь умеет страшное: он сам переводит деньги со счета клиента на счет мошенника. Это происходит без участия человека – в автоматическом режиме через проникновение в банковское приложение.

Скачать вирус в телефон очень просто: им заражают файлы (песни, видео, книги) или приложения. Поэтому пользователям Android рекомендуется очень внимательно следить за тем, что они скачивают на телефоны.

Елена Миронова

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