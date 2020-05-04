Вирус не знает чинов: кто заражён в российской власти

Коронавирус проник в отечественную элиту. Все больше представителей федеральных и региональных властей получают положительный тест - система управления страной садится на жесткий карантин, сообщает ИА DEITA.RU.



«Зараза коронавирусная» играет по крупному. Зараженный премьер Михаил Мишустин находится под наблюдением врачей. Никакого личного общения - премьер работает с документами в Центральной клинической больнице, но объем работы существенно сокращен.

По информации его пресс-секретаря Бориса Белякова, второй человек в стране чувствует себя нормально. Контактировавшие с премьером изолированы на карантин - и надо понимать, что все эти контакты - люди из топа властных структур.

На жесткий карантин сел пресс-секретарь президента и одно из главных медийных лиц страны - Дмитрий Песков. Информации о тесте Пескова не поступало, но в его экстренной изоляции винят Владимира Табака, одного из руководителей информационного центра по пандемии. Он и сам признал, что «вел себя безответственно».

Пока что легким испугом отделались плотно контактировавшие с Мишустиным вице-премьер Хуснуллин и глава Минвостокразвития Александр Козлов. Их последние на текущий момент тесты показали отрицательный результат. Но кремлевские источники говорят о ежедневном тестировании сотрудников правительства, поэтому уже на этой неделе вероятны новые случаи.

Глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев 1 мая госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Такая же история у его заместителя Дмитрия Волкова. Исполняющим обязанности начальника российского ЖКЗ назначен Никита Стасишин.

Заболевший коронавирусом неназванный сотрудник Минобрнауки лично контактировал с министром Валерием Фальковым. Как итог - глава Минобрнауки также отправился на карантин, министерство «обезглавлено», и вероятно - тенденция продолжится.

Ходят слухи о еще нескольких министрах с подтвержденным COVID, но информация представляется общественности крайне аккуратно.

Большие потери несут и политические партии. Так, на карантине практически всё руководство партии «Новые люди». Уже в ближайшие дни, если не часы, может подтвердится новая волна заражении в администрации президента и правительстве. Врачи ожидают результатов нового тестирования.

Таким образом, есть вероятность, что кабинет министров Мищустина может всецело переехать в Коммунарку и на рабочие посты заступят новые и.о. Экстренные переназначения уже создают паническую атмосферу в кабмине.

Впрочем, многие до сих пор считают волну новостей о ковиде в высших эшелонах власти уловкой. Но друг Михаила Мишустина Владимир Познер в интервью РБК заверил: премьер - не такой человек, чтобы участвовать в подобных инсценировках. Даже с благой целью.

По статистике ресурса стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в Россия выявлено 134 687 случаев подтверждения вируса. С момента начала пандемии выздоровели более 16 тысяч россиян, скончались 1280 человек.