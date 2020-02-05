Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

Патоген 2019-nCoV из Китая опасен, но не настолько, чтобы раздувать из-за него информационный «пузырь» - в этом на 100% уверен вирусолог с мировым именем Михаил Щелканов. Специалист, в свое время изучавший в Африке лихорадку Эбола, заявил, что вакцину от коронавируса, так напугавшего общественность, сделать нетрудно. Более того – она уже создана, рассказал он в эксклюзивном интервью ИА DEITA.RU

Дело остается лишь за малым: вакцину до её гипотетического запуска в массовое производство нужно еще протестировать. Впрочем, по мнению ученого, до этого может и не дойти. Как считает Михаил Щелканов, изучение безопасности вакцины и её действенности в отношении заболевших людей займет от 3 месяцев до полугода.

«И этот период сократить в принципе невозможно, но маловероятно, что эту вакцину придется использовать в массовом порядке на территории Российской Федерации – это будет одна из резервных вакцин, которые у нас имеются в большом количестве, против того же птичьего гриппа», - подчеркнул вирусолог.

Стоит отметить, что профессор Щелканов, кроме преподавательской и научно-исследовательской работы, возглавляет лабораторию вирусологии при ДВО РАН. Там постоянно производится мониторинг природно-очаговых вирусов – таких, как наш «гость» из КНР. Также он входит в рабочую группу Роспотребнадзора, связанную с контролем за патогеном. С высоты своего опыта и авторитета в научной среде Щелканов заявил, что «шумиха» и ажиотаж из-за коронавируса – не оправданы, или, по крайней мере, преувеличены.

«Пока эта инфекция реально не управляется с помощью вакцин, это представляет некоторую опасность, то есть действительно некая опасность имеется. Но этим объяснить ажиотаж конечно невозможно. Я бы сказал, что мы давно уже начали сталкиваться с ситуацией, когда эпидемии начинают раскручиваться и переходить в политическую или информационную плоскость. Так это было в 80-е ХХ века, из-за ВИЧ», - добавил ученый.