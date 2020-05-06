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Вирусолог заявил о нормализации в России ситуации с коронавирусом
Эпидемия развивается по европейскому сценарию
Россию ожидает более плавный прирост количества заболевших коронавирусом и одновременно большую продолжительность эпидемии, сообщает DEITA.RU.
Об этом в эфире радио "Говорит Москва" рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
Эксперт заявил о нормализации ситуации с распространением коронавируса в России. Кроме этого, Бутенко положительно оценил снижение числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Европе.
Он считает, что со временем заболеваемость пойдёт на спад и в России.
По состоянию на 4 мая в стране зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.