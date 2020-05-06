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Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Вирусолог заявил о нормализации в России ситуации с коронавирусом

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Эпидемия развивается по европейскому сценарию

Россию ожидает более плавный прирост количества заболевших коронавирусом и одновременно большую продолжительность эпидемии, сообщает DEITA.RU.

Об этом в эфире радио "Говорит Москва" рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Эксперт заявил о нормализации ситуации с распространением коронавируса в России. Кроме этого, Бутенко положительно оценил снижение числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Европе. 

Он считает, что со временем заболеваемость пойдёт на спад и в России. 

По состоянию на 4 мая в стране зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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