Вирусолог заявил о нормализации в России ситуации с коронавирусом

Россию ожидает более плавный прирост количества заболевших коронавирусом и одновременно большую продолжительность эпидемии, сообщает DEITA.RU.

Об этом в эфире радио "Говорит Москва" рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Эксперт заявил о нормализации ситуации с распространением коронавируса в России. Кроме этого, Бутенко положительно оценил снижение числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Европе.

Он считает, что со временем заболеваемость пойдёт на спад и в России.

По состоянию на 4 мая в стране зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.