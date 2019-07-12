Это произойдет, если Госдума примет новый законопроект, сообщает DEITA.RU.



В конце июля депутаты Госдумы планируют рассмотреть новый проект закона. Документ предполагает запрет операторам исполнять западные санкции в России.

Как пишет «Коммерсантъ», поправки в закон о платежной системе в РФ обяжут операторов обеспечить бесперебойность банковских платежей. Это значит, уверены эксперты, что без отказа от исполнения западных санкций не обойтись.

Нововведение, которое планируют принять в июле, может заставить крупные международные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, уйти из России. Тогда россияне не смогут рассчитываться банковскими картами за границей, а банкоматы внутри страны не смогут принимать зарубежные карты.

Елена Миронова