Это произойдет, если Госдума примет новый законопроект,
сообщает DEITA.RU.
В конце июля депутаты Госдумы планируют рассмотреть новый проект закона. Документ предполагает запрет операторам исполнять западные санкции в России.
Как пишет «Коммерсантъ», поправки в закон о платежной системе в РФ обяжут операторов обеспечить бесперебойность банковских платежей. Это значит, уверены эксперты, что без отказа от исполнения западных санкций не обойтись.
Нововведение, которое планируют принять в июле, может заставить крупные международные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, уйти из России. Тогда россияне не смогут рассчитываться банковскими картами за границей, а банкоматы внутри страны не смогут принимать зарубежные карты.
Елена Миронова