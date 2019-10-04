Визовая война с США коснулась россиян

Стало известно, почему посольства США массово отказывают россиянам в выдаче визы, сообщает DEITA.RU.

Представители Государственного департамента Соединенных Штатов заявили, что участившиеся случаи отклонения заявлений граждан России о выдаче разрешительного документа на въезд в США, точно не связаны с прогремевшим на весь мир «визовым скандалом».

В американском ведомстве отметили, что массовые отказы происходят из-за того, что «США со всей серьезностью подходят к обязательствам принимающей стороны».

«Каждый запрос о разрешении на въезд в страну мы рассматриваем индивидуально, не акцентируя внимание на политическое происхождение обратившегося», - рассказали в Гендепартаменте.

Министерства иностранных дел РФ отреагировало на инцидент указанием властям Соединенных Штатов на намеренное развязывание «визовой войны».

Напомним, что в конце первого месяца осени, 24 сентября, США не пустили тринадцать участников Генассамлеи ООН со стороны России в преддверии мероприятия. В частности, в выдаче визы было отказано десятерым сотрудникам МИДа. Глава российского ведомства Сергей Лавров назвал происшествие «хамством», на которое Россия в будущем «резко ответит».

Екатерина Цой