Визовая война с США коснулась россиян

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Стало известно, почему посольства США массово отказывают россиянам в выдаче визы, сообщает DEITA.RU.
Представители Государственного департамента Соединенных Штатов заявили, что участившиеся случаи отклонения заявлений граждан России о выдаче разрешительного документа на въезд в США, точно не связаны с прогремевшим на весь мир «визовым скандалом».
В американском ведомстве отметили, что массовые отказы происходят из-за того, что «США со всей серьезностью подходят к обязательствам принимающей стороны».
«Каждый запрос о разрешении на въезд в страну мы рассматриваем индивидуально, не акцентируя внимание на политическое происхождение обратившегося», - рассказали в Гендепартаменте.
Министерства иностранных дел РФ отреагировало на инцидент указанием властям Соединенных Штатов на намеренное развязывание «визовой войны».
Напомним, что в конце первого месяца осени, 24 сентября, США не пустили тринадцать участников Генассамлеи ООН со стороны России в преддверии мероприятия. В частности, в выдаче визы было отказано десятерым сотрудникам МИДа. Глава российского ведомства Сергей Лавров назвал происшествие «хамством», на которое Россия в будущем «резко ответит».
Екатерина Цой