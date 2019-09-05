ВКАДу во Владивостоке быть. Соответствующее соглашение было торжественно подписано на пятом Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Росинфра».

Предполагаемый бюджет проекта сто миллиардов рублей. Участники соглашения отметили, что часть финансирования возьмут на себя иностранные инвесторы и российские частные компании, чтобы минимизировать вложения из бюджета страны.

Напомним, западное полукольцо Владивостокской кольцевой автомобильной дороги представит собой четырехполосную магистраль с двумя мостами, проходящими через острова Русский и Елену в обход центральных дорог Владивостока. Сооружение позволит разгрузить от пробок такие «грузонапряженные» районы города, как Эгершельд, БАМ и Вторую речку.

Общая протяженность магистрали составит 27,4 километра.

Екатерина Цой