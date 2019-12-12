ВКАДУ быть: второй мост на остров Русский начнут строить в 2020 году

Решением правительства до 2025 года во Владивостоке появится еще один мост - на этот раз через пролив Босфор – с полуострова Эгершельд на остров Елена. Сооружение станет частью широко обсуждаемого проекта Владивостокской кольцевой автодороги. Это стало возможно после утверждения программы по ремонту и строительству мостов, сообщает DEITA.RU.

Программа разработана по поручению президента России вскоре после нашумевшего совещания, где обсуждались непригодные к эксплуатации автомобильные мосты. На их «реанимацию» направят около 1,1 триллиона рублей, из них 370 миллиардов – на ремонт и реконструкцию не только аварийных, но и предаварийных искусственных сооружений.

Стоит отметить, что тогда же на совещании с Путиным стало известно, что Приморье входит в ТОП-5 регионов страны по количеству аварийных мостов. Их в крае насчитывается, по разным оценкам, от 400 до 700.

В саму правительственную программу (действующую до 2035 года) вошло больше 1000 мостовых сооружений и путепроводов - со всего Дальнего Востока. Какова в этом «ремонтном массиве» доля Приморского края, пока неизвестно.

Зато в ближайшие годы, вероятно, сбудется мечта многих приморцев и, в первую очередь, владивостокцев. Речь идёт о ВКАД – проект наконец включили в официальный документ. Впрочем, пока лишь первый участок: с Эгершельда, от улицы Казанская, до острова Елена, ранее являвшегося непосредственной частью острова Русский, протянут многокилометровый мост. Его должны начать строить уже в следующем году и закончить в 2025-ом. Общая протяжённость первого участка ВКАД – 5,2 км.

Ну а сам проект ВКАД – настоящий подарок автомобилистам Дальневосточной столицы. Мало того, что строительство этой дороги улучшит транспортную доступность о. Русский, она еще и обеспечит вывод грузового транспорта из порта, минуя центр города, сразу на трассу Седанка – Патрокл. При всем при этом ВКАД станет не транзитной, но полноценной городской дорогой: в проекте нашлось место для 7 транспортных развязок. Также в экономическом обосновании проекта значится 4-хполосная автомобильная дорога. Общая протяженность «Владивостокской кольцевой» составит 22, 6 километра. В ценах 2014 года стоимость проектирования и строительства первого участка ВКАД составляла 13,3 млрд. руб.

Владимир Путин, комментируя проект ВКАД, отметил, что дорога нужна.

«Обойдется она примерно в 100 миллиардов рублей, но может быть пустить их на жилье?» - задумчиво ответил президент, добавив, что это предмет обсуждения с общественностью и администрацией края.

Отметим, что недавно Иа DEITA.RU спросило у владивостокцев, что они думают по поводу стриотелства ВКАД. Большая часть солидарна с президентом, что дорога нужна, однако горожан беспокоит вопрос коррупции, поматуя о громких уголовных делах и недостроях объектов Саммита АТЭС-2012.

Евгений Черемухин