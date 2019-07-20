Страховые выплаты гражданам за вклад при отзыве у банков лицензии могут стать больше, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету»

Суммы выплат могут подняться до 10 млн с 1,4 млн рублей для россиян, которые хранят в банках средства, вырученные за продажу жилья или земли. Также компенсации будут выдавать коммерческим организациям.

Начиная с 1991 года и до текущего года в России ликвидировали 2702 банка, и большую часть из них – в последние годы. В 2019 году лицензий лишились четырнадцать банков, и граждане потеряли деньги.

Отмечается, что существующая планка для компенсаций в размере 1,4 млн рублей устраивает 99,5% вложившихся, но ее всё-таки повысят, чтобы деньги не теряли обладатели более существенных вкладов.

Также получить компенсацию смогут те, кто хранил на вкладе социальные выплаты, материнский капитал, гранты. Это же коснется средств дольщиков на эскроу-счетах.

Из организаций выплаты компенсации получат садоводческие и огороднические общества, религиозные организации и товарищества собственников жилья. Но сумма возмещения не превысит 1,4 миллиона рублей.

Анастасия Туркова