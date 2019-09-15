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Включать поворотники в таких ситуациях излишне

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Бывают ситуации, когда водители включают поворотники, хотя делать этого категорически не следует, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на CarReta.

Иногда автолюбители включают поворотник, когда едут по главной дороге с изгибом. Некоторые – в каждой непонятной ситуации. Есть те, кто не включает их практически никогда.

Большая часть споров на тему, нужно ли включить поворотники, касается Т- или Y-образных участках дорог и на нерегулируемом пересечении дорог.

Водители сомневаются, нужно ли подавать такой сигнал при намерении ехать по главной дороге, если в данный момент движение идет по ее «ножке».

В ПДД есть п. 8.1., где прописано, что автолюбитель должен подавать сигналы, указывающие на движение в соответствующем направлении, перед стартом, поворотом или началом перестроения. Сигнал можно подать даже жестом руки, если со световыми возникли проблемы, но сделать его – обязательно. Главное – не стать виновником ДТП при этом.

Включать поворотники на главной дороге – не нужно. Не перестраховывайтесь – можно получить предупреждение и штраф. Поворотники нужны тогда, когда вы пересекаете продольную разметку, перестраиваетесь, съезжаете на второстепенную дорогу.

Анастасия Туркова

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