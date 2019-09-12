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Включать поворотники в таких случаях излишне
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Включать поворотники в таких случаях излишне
12 Сентябрь 2019, 05:31
Есть случаи, когда поворотники можно не включать: это будет излишне, сообщает DEITA.RU.
Нередко водители с помощью поворотника предупреждают других о том, что собираются совершить маневр. Но это – ошибка. Их нужно включать тогда, когда вы действительно собираетесь совершать маневр. А после завершения поворотники отключают. Иначе вы запутаете других участников дорожного движения, особенно если рядом есть еще перекрестки или повороты во дворы.
Не надо пользоваться поворотниками на плавном изгибе главной дороги, где никаких других пересечений и съездов нет.
Зато их обязательно включать при плавном перестроении.
Анастасия Туркова