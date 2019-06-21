В ОМС предложили включить еще одну процедуру, сообщает DEITA.RU.

При прохождении медицинского обследования россиянам нужны такие процедуры, как гастроскопия и колоноскопия, уверена телеведущая Елена Малышева.

Для их проведения она предложила включить в рамки ОМС процедуру обезболивания. Анестезиологические пособия станут совсем не лишними, по ее словам.

Гастроскопия и колоноскопия проходятся амбулаторно, помогают выявить проблемы со здоровьем заблаговременно, и, если государство с помощью программы ОМС проспонсирует обезболивающие процедуры, это позволит помочь большому количеству людей, аргументирует Малышева свою позицию.

Анастасия Туркова