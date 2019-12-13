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Владельцам банковских карт нужно знать это
На сегодняшний день к системе быстрых платежей подключился 31 российский банк, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Дальневосточном ГУ Банка России.
Все до единого клиенты банков, подключенных к системе, могут переводить деньги с любой точки планеты только по номеру телефона.
Самое главное, что при быстром переводе средств с одного банка в другой введена самая низкая комиссия. Однако перед отправкой нужно быть уверенным в том, что номер телефона верный, так как вернуть средства можно будет только при согласии получателя.
Отмечается, что все банки, которые имеют универсальную лицензию, должны будут перейти на систему быстрых платежей до 1 октября 2020 года.
Ранее прошла информация о том, что владельцы банковских карт могут стать жертвами мошенников прямо перед новогодними праздниками. Речь идет о тех, кто решит приобрести билеты на утренники посредством глобальной сети интернет.
Екатерина Брязгунова