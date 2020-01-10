Владельцам электрокаров хотят дать льготы

Ключевые проблемы водителей электромобилей в России (малое количество зарядных станций, дороговизна и непростое обслуживание) вскоре отойдут на второй план. Правительство России обсуждает преференции и льготы, направленные исключительно на электрокары, сообщает DEITA.RU

Речь идёт о том, чтобы дать машинам на электрическом приводе буквально больше возможностей для маневра: например, пускать их на выделенную для общественного транспорта полосу; разрешить парковаться и передвигаться по платным трассам, не тратя своих кровных и многое другое.

В России электрокаров не так уж и много, по разным оценкам, чуть меньше 5000 – это одна сотая процента от всего авторынка страны. Однако сбрасывать их со счетов, уверены эксперты, точно не стоит, их рынок, пусть и медленно, но растет. Именно для стимуляции последнего и обсуждают льготные инициативы. Для автомобилизированных городов, не только Москвы и Питера, но и того же Владивостока, нарастающее автолобби приводит и к положительным изменениям в профильной инфраструктуре.

Так, в Приморском крае сегодня работает 10 зарядных станций для электрокаров всех мастей, в Артеме, Уссурийске и Владивостоке. Семь из них приходятся на последний. Это можно назвать прогрессом, но объективно – это не идёт ни в какой сравнение с возможностями для заправки машин с ДВС. Именно поэтому обсуждаемые преференции электрокарам – как нельзя кстати придутся продвинутым «электроавтомобилистам» Владивостока.

Стоит отметить, что числе самых обсуждаемых мер, предложенных кабинетом министров по вопросам льгот для электрокаров, стало освобождение владельцев таких машин от уплаты транспортного налога. В настоящее время ситуацию прокомментировало Минэкономразвития – в ведомстве отметили, что тема находится на стадии обсуждения.

Евгений Черемухин