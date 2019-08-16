Нерадивых хозяев животных предложили строго наказывать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за выгул собак опасных пород без намордника и поводка предложил ввести глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.

Общественник уже направил соответствующее предложение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В своём обращении Аманлиев отметил, что несмотря на закон о жестоком обращении с животными, документ не предусматривает наказания за нарушение правил выгула.

Эксперт назвал отсутствие поводка и намордника объективной угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения опасной собаки.

Ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет за 12 породами собак статус потенциально опасных.

Среди них: aкбaш, американский бaндoг, aмбульдoг и ряд других пород.

Дмитрий Шевченко