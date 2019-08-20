Национальная платежная система "Мир" планирует ввести льготную межбанковскую комиссию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

С 1 октября текущего года за приём карт "Мир" для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси будет установлена межбанковская комиссия от 0,8% до 1%.



В настоящее время размер этого показателя в названных категориях зависит от уровня карты и варьируется от 0,8% до 1,75%. При этом общий размер эквайринговой комиссии, которую магазин платит банку, в среднем составляет 1,5–2,5%.

Чтобы получить пониженную ставку, ретейлер должен будет стать участником программы лояльности "Мир". В платёжной системе отметили, что льготные комиссии вводятся для того, чтобы развивать программы лояльности.

Дмитрий Шевченко