Владельцам таких карт грозит серьёзная опасность

С 1 июля 2020 года всех пенсионеров, студентов и других граждан, которым положены бюджетные выплаты, переведут на банковские карты «МИР». Разные банки предлагают клиентам разные условия, поэтому перед тем, как получить такую карту, необходимо хорошо ознакомиться договором. DEITA.RU со ссылкой на портал «В городе N» разбиралось, какие опасности может хранить данная карта.

Согласно договору, на некоторых картах установлена услуга овердрафта. Проще говоря, владелец может сделать покупку на сумму, превышающую лимит карты. Чаще всего условия по кредиту примерно такие же, как по кредитной карте.

Вам обязательно предложат услугу sms-информирование. Стоит помнить, что она бесплатная только первые пару месяцев, потом ее стоимость поднимется до 30–90 рублей. При этом именно через копирование данной услуги мошенники пытаются влиять на свою жертву.

Многие банки не стесняясь вписывают страхование средств от мошенников в договор. Удовольствие это не из дешевых, а приходиться оно или нет — тот еще вопрос.

Часто кредитные организации сверху к дебетовой карте навязывают кредитную. В обязательном порядке они утверждают, что ею можно и не пользоваться, однако к ней могут быть подключены платные услуги.

Екатерина Брязгунова