В России ужесточат наказания за некорректную парковку владельцам люксовых автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Так, предлагают увеличивать штрафы по мере накопления систематических нарушений. С такой инициативой выступил зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский от «Единой России».

Он отметил, что нередко владельца таких машин ведут себя вызывающе.

Только за прошлый год в Москве эвакуировали более 9 тысяч роскошных машин, оставленных на парковках с нарушением правил.

На штрафстоянки отправились 404 Porsche, 18 Bentley, 11 Maserati, 8 Rolls-Royce, и 3 Lamborghini. Сейчас за такое нарушение берут 5 тысяч рублей, но если инициатива депутата пройдет - штрафы вырастут в разы.

К слову, согласно последним исследованиям, чаще всего именно такие автомобилисты заклеивают номера, чтобы их нельзя было вычислить по камерам.

Вопрос повышения штрафов будет рассмотрен Госдумой. Ранее ГИБДД заявило о том, что сейчас уже составляются «черные списки» регулярных вин-нарушителей.

Зимой на торгах во Владивостоке выставили самый дорогой автомобиль региона. Mercedes G-Class 2018 года выпуска продают за 19 188 000 рублей. Для тех, кто способен приобрести такую машину, десятки тысяч рублей штрафов - не проблема.

Василий Кучин