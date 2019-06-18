Западные тенденции, по мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, приведут к созданию управляемых невротиков, пригодных для гибридных войн, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Разобщенность, управляемость и оторванность от реальности в будущем охарактеризуют многих владельцев айфонов, имеющих доступ в интернет. Так считает Нарышкин, добавляя к этому слова об увеличении невротизации людей. Директор усмотрел в таких людях солдат для гибридных войн.

Нарышкин говорил и о тенденциях на Западе, разрушающих семью, пропаганде психотропных веществ как средства для лечения депрессии и размывание понятия половой принадлежности. Это, по словам главы ведомства, тревожный знак, и такими темпами недалеко до начала моделирования человеческой природы – экспериментов с генами и искусственным интеллектом.

Дело идет, по мнению Нарышкина, к появлению индивидов-одиночек с невротизацией, зависимостями, включая химические, и находящихся в измененном состоянии сознания. А манипулировать таковыми – идеально, заключил директор Службы внешней разведки РФ.

Анастасия Туркова