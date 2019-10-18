Владельцев аварийных домов заставят платить капремонт

Самые изношенные дома в России отремонтируют, сообщает DEITA.RU. Представители Минстроя планируют выделить в подпрограмму капитальный ремонт домов, у которых очень высокий уровень износа. Такое заявление сделал заместителя руководителя ведомства Максим Егоров.

По словам Егорова, программа будет краткосрочной и по каждому из этих домов будет самостоятельный, отдельный учет.

Напомним, сегодня дома, износ которых превысил 70 процентов, исключают из программы капремонта. Автоматически люди перестают платить за капитальный ремонт. С каждым новым годом становится все более обветшалым, а затем и аварийным, пишет «Парламентская газета»

Екатерина Брязгунова