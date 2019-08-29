Российские банки переходят на более дешёвый способ взаимодействия с клиентами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

СМСки от банков уходят в прошлое. Отечественные финансовые организации переходят на, так называемые, пуш-уведомления. Так называются небольшие всплывающие сообщения на экране смартфона.

Смена способа оповещения клиентов связана с экономией. Дело в том, что оплата сервисов СМС-уведомлений обходится банкам до 80% дороже, чем использование пушей.

Так, например Альфа-Банк заявил, что с начала года уже сэкономил порядка 500 миллионов рублей на отказе от СМС-рассылок.

При этом, банки также переходят на пуши ещё и потому, что это гораздо более безопасный способ общения с гражданами, т.к. СМС могут приходить с номеров, похожих на официальные телефоны банков.

Дмитрий Шевченко