Тотальный переход на пластиковые деньги откладывается, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Высшей Школе экономики, рассказал о том, что говорить о полном отказе от бумажных денег пока ещё очень рано. По его словам, человечество в целом вообще навряд ли откажется от привычных денег в пользу новых в обозримой перспективе.



По мнению эксперта, потребительские свойства "пластика" хуже, чем банкнот. Бумажные деньги участвуют в обороте намного лучше. Чиновник также отметил, что не видит практической перспективы пластиковых денег, хотя технологические эксперименты проводятся.

Кроме этого, Моисеев отметил, что российские финансовые власти пока не планируют вводить в оборот купюру номиналом в 10 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко