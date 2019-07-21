Ежедневно в России появляется информация о том, что мошенники придумали новые методы афер с банковскими картами. Однако последнее изобретение преступников превзошло все ожидания. Если раньше речь шла о потере денег, то теперь и о лишении свободы, сообщает DEITA.RU. Информация о сомнительной новинке появилась в интернете.

Мошенническая схема проста: тем или иным методов аферисты получают данные банковской карты, после чего размещают в интернете информацию о продаже тех или иных несуществующих товаров. Вскоре начинают обращаться доверчивые покупатели, которые переводят на указанные номер банковской карты аванс или полную стоимость товара.

Как только на карте образуется сумма в размере от 100 тысяч рублей, а это может произойти даже за день, мошенники обращаются к владельцу банковской карты, чтобы тот перевел им ошибочно отправленную сумму. Более того, они предлагают оставить себе пять-десять тысяч рублей, за доставленные неудобства.

Разумеется, ни один покупатель не получает свой оплаченный товар и обращается в полицию, и вот, в уголовном деле о краже уже фигурируют данные банковской карты владельца, а затем и сам хозяин карточки.

Юристы рекомендуют, в случае если на вашей карте неожиданно появились какие-то незапланированные средства, сразу обращаться в банк или в полицию, там разберутся. Эти деньги ни в коем случае не рекомендуется тратить.

Екатерина Брязгунова