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Владельцев банковских карт освободят от комиссий

25 Сентябрь 2019, 19:15

Банковские карты

У граждан может появиться больше свободы в обращении с деньгами, сообщает DEITA.RU.

Депутат Госдумы Сергей Миронов вместе со своими коллегами внёс на рассмотрение поправки к закону о банковской деятельности, согласно которым обладателей банковских карт предлагается освободить от уплаты комиссии за перевод денег с карты на карту и снятия наличных в банкоматах.

Как подчеркнули законотворцы, речь идёт о переводах с карт разных банков. Сейчас на рынке банковских карт очень сложно найти банк, который бы позволят проводить переводы денег с его счетов и карточек на счета и карты своих конкурентов бесплатно.

Тоже самое относится и к комиссии за снятие наличных. Банки берут процент за снятие денег в случае, если карта относится к банку конкурентов.

Ранее сообщалось о том, что в России появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

Дмитрий Шевченко

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Берегите банковские карты от новых видов мошенничества

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