Банковские карты настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мало кто из россиян представляет себе даже один день без карточки. Пришел к банкомату, вставил пластик и произвел нужную операцию, например, снял наличные средства. Казалось бы, все просто, положил деньги в кошелек и пошел, однако это в лучшем случае. Иногда пользователям банковских карт приходится сталкиваться с проблемами. Главные из них называет DEITA.RU со ссылкой на «Юридическую помощь».

Мошеннические устройства

Чтобы завладеть данными банковской карты, аферисты иногда устанавливают мошеннические устройства, которые считывают информацию, вшитую в магнитную полосу банковской карты. Этого достаточно для создания копии карты. Однако аферистам еще нужен пин-код. Его они узнают через видеокамеру, которая наблюдает за клавиатурой. Если вводить тайный код, известный только владельцу, не прикрывая рукой, мошенники его узнают. В этот момент деньги окажутся в опасности.

Устройство захвата

Некоторые мошенники просто устанавливают на банкоматы устройства захвата, которые не вернут карту.

Фиктивные банкоматы

Россияне также встречались с установкой «липовых» банкоматов. В этот банкомат можно поместить карту и больше ее никогда не увидеть. Главным признаком такого банкомата является отсутствие стационарного питания. Он потребляет электроэнергию от аккумулятора.

Чтобы защитить себя от мошенников, которые охотятся за банковскими картами, следует пользоваться проверенными банкоматами.

Екатерина Брязгунова