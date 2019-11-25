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Владельцев банковских карт возьмут под колпак

банкомат, банк, карта

Долговую нагрузку россиян начнут оценивать по их карточным расходам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Согласно новой идее представителей бюро кредитных историй «Эквифакс», доход владельцев банковских карт можно легко и непринужденно оценивать при помощи карточных трансакций.

Подобное предложение появилось в связи с тем, что половина всех платежей в магазинах России проходят исключительно через электронные платежи, а уже в 2021 году их число может достичь 80 процентов. Логично предположить, что, если человек тратит данную сумму, значит — он ее каким-то образом получил. И, следовательно, можно делать какие-либо выводы относительно его дохода.

Планируется, что банки начнут передавать данные о держатели карт в зашифрованном виде, после чего другой банк, в котором человек планирует взять кредит, будет запрашивать эти данные, перед этим представляя паспортные данные потенциального клиента.

Екатерина Брязгунова

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