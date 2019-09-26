Новости
Tele2 и банк ВТБ запускают нового виртуального оператора связи
26 Сентябрь 2019, 11:00
Россиян оставляют без накопленной пенсии
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26 Сентябрь 2019, 10:45
Закон о наказах избирателей отменен в Приморье
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Скандал с дальневосточным губернатором дошел до Путина
26 Сентябрь 2019, 10:17
Владельцев банковских карт защитят от мошенников
26 Сентябрь 2019, 10:00
Власти постараются донести информацию об угрозах до каждого гражданина, сообщает DEITA.RU.
Центральный банк собирается начать масштабную кампанию по просвещению россиян о методах противодействия мошенникам. Речь идёт о тех из них, которые пытаются разными способами выманить деньги с банковских счетов и банковских карт граждан.
Информация о том, как не лишиться своих денег уже совсем скоро начнёт распространятся по телевидению. Ролики будут крутиться как на федеральных, на и на местных каналах по всей России.
Причиной для столь масштабного ликбеза является всплеск случаев мошенничества, связанного с, так называемой, социальной инженерией - методы работы преступников, основанном на входе в доверие к гражданам с целью завладеть их деньгами.
Дмитрий Шевченко