Владельцев банковских карт защитят от мошенников

Власти постараются донести информацию об угрозах до каждого гражданина, сообщает DEITA.RU.

Центральный банк собирается начать масштабную кампанию по просвещению россиян о методах противодействия мошенникам. Речь идёт о тех из них, которые пытаются разными способами выманить деньги с банковских счетов и банковских карт граждан.

Информация о том, как не лишиться своих денег уже совсем скоро начнёт распространятся по телевидению. Ролики будут крутиться как на федеральных, на и на местных каналах по всей России.

Причиной для столь масштабного ликбеза является всплеск случаев мошенничества, связанного с, так называемой, социальной инженерией - методы работы преступников, основанном на входе в доверие к гражданам с целью завладеть их деньгами.

Дмитрий Шевченко