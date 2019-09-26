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Россиян оставляют без накопленной пенсии

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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Владельцев банковских карт защитят от мошенников

26 Сентябрь 2019, 10:00

Банковские карты

Власти постараются донести информацию об угрозах до каждого гражданина, сообщает DEITA.RU.

Центральный банк собирается начать масштабную кампанию по просвещению россиян о методах противодействия мошенникам. Речь идёт о тех из них, которые пытаются разными способами выманить деньги с банковских счетов и банковских карт граждан. 

Информация о том, как не лишиться своих денег уже совсем скоро начнёт распространятся по телевидению. Ролики будут крутиться как на федеральных, на и на местных каналах по всей России.

Причиной для столь масштабного ликбеза является всплеск случаев мошенничества, связанного с, так называемой, социальной инженерией - методы работы преступников, основанном на входе в доверие к гражданам с целью завладеть их деньгами.

Дмитрий Шевченко

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