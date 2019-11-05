Владельцев банковских карт защитят по-новому

В России появится единая электронная система sim-карт, сообщает DEITA.RU. В соответствующий проект закона вносятся поправки, чтобы документ был представлен ко второму чтению в Государственную думу.

Ни для кого не секрет, что sim-карты переходят из рук в руки российских граждан. Если телефонным номером длительное время не пользоваться, то номер аннулируется, после чего вновь поступает в продажу. Именно отсюда возникает много трудностей. Одна из них — коллекторы, в служебные обязанности которых входит обзванивать должников и их знакомых. Когда закон будет принят, сначала работники подобных служб должны будут убедиться, что номер продолжает принадлежать тем же людям, и только после этого совершать звонок.

Казалось бы, проект закона полностью направлен на защиту законных прав и интересов граждан. Тем более что с его принятием также повыситься защищенность банковских карт. Как пишет «Российская газета», каждый раз, когда владелец «пластика» решит воспользоваться картой, система будет автоматически проверять — действительно ли данная банковская карта принадлежит этому человеку и привязана к этому номеру.

По словам председателя правления Ассоциации юристов Владимира Груздева, проведение финансовой операции будет невозможно, если телефонный номер принадлежит не владельцу банковской карты.

Таким образом владельцы банковских карт получат мощную защиту.

Екатерина Брязгунова