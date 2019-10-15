Владельцев банковских карт ждет новое уведомление банка

В России планируют обязать кредитные организации предупреждать клиентов о том, что их кредитная карта заблокирована, сообщает DEITA.RU.

Согласно поправкам в закон «О национальной платежной системе», банки будут обязаны уведомить клиентов о блокировке счетов, а также о тех причинах, почему это произошло.

Приостановить работу счетов кредитная организация может всего лишь в двух случаях. Во-первых, если об этом попросил сам клиент. И во-вторых, что немаловажно, при выявлении подозрительных денежных операций.

На данный момент банк обязан уведомлять клиентов о любых операциях, кроме блокировки. Чтобы это исправить, в Госдуме рассмотрят соответствующие поправки в закон уже в среду, 15 октября.

Ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о том, что современные технологии не только позволяют на высшем уровне защищать пластиковые карточки, но и открыли новые возможности перед мошенниками, которые придумывают все новые методы увода средств с карт честных граждан.

Екатерина Брязгунова