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Владельцев банковских карт ждет новое уведомление банка
В России планируют обязать кредитные организации предупреждать клиентов о том, что их кредитная карта заблокирована, сообщает DEITA.RU.
Согласно поправкам в закон «О национальной платежной системе», банки будут обязаны уведомить клиентов о блокировке счетов, а также о тех причинах, почему это произошло.
Приостановить работу счетов кредитная организация может всего лишь в двух случаях. Во-первых, если об этом попросил сам клиент. И во-вторых, что немаловажно, при выявлении подозрительных денежных операций.
На данный момент банк обязан уведомлять клиентов о любых операциях, кроме блокировки. Чтобы это исправить, в Госдуме рассмотрят соответствующие поправки в закон уже в среду, 15 октября.
Ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о том, что современные технологии не только позволяют на высшем уровне защищать пластиковые карточки, но и открыли новые возможности перед мошенниками, которые придумывают все новые методы увода средств с карт честных граждан.
Екатерина Брязгунова